POL-DU: Hochfeld: Lagerraum in Flammen

Hochfeld: Lagerraum in Flammen

Am Dienstagabend (18. Juni, 23 Uhr) hat es im Lagerraum eines Geschäftes an der Wanheimer Straße gebrannt. Gegen 23 Uhr war die Alarmanlage ausgelöst worden. Ein 33-jähriger Mitarbeiter erhielt über sein Handy Kenntnis, suchte die Halle auf, bemerkte dichten Rauch vor Ort und verständigte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Kripo-Beamten zurzeit von einer Sachbeschädigung durch Feuer aus. Auch ein technischer Defekt, etwa durch einen defekten Akku, ziehen die Polizisten als Brandursache in Betracht. Die Ermittlungen dauern an. (stb)

