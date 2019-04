Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Tankstellenverkaufsraum

Cuxhaven (ots)

Geestland. In der Nacht zum heutigen Montag (01.04.2019) brachen zum wiederholten Mal noch unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Straße Dorfmitte in Neuenwalde ein. Die Täter brachen gegen 2:30 Uhr eine Eingangstür auf und gelangten so in den Verkaufsraum, aus dem gezielt eine große Menge Zigaretten entwendet wurden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können oder denen Fahrzeuge im weiteren Umfeld der Tankstelle aufgefallen sind, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Geestland (Tel.: 04743 / 9280) zu wenden.

Sofern es beim Polizeikommissariat Geestland weiterhin zu Störungen der telefonischen Erreichbarkeit kommt, wenden Sie sich bitte an die umliegenden Polizeidienststellen oder an die Polizei in Cuxhaven (Tel.: 04721 / 5730).

