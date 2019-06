Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Cap-Dieb gefasst

Duisburg (ots)

Ein 21-jähriger Mann hat am Dienstagmittag (18. Juni, 13:10 Uhr) zwei Baseball-Caps in einem Outdoor-Geschäft an der Tonhallenstraße gestohlen. Zeugen war der Diebstahl aufgefallen. Sie wandten sich an den Geschäftsführer, der den Tatverdächtigen auf der Mercatorstraße festhielt und die Polizei rief. Der junge Mann gab die Caps zurück. Zwischen ihm und dem Geschäftsführer kam es zu einer Rangelei. Die Beamten konnten die Situation schnell klären und schrieben eine Anzeige wegen Diebstahls. (stb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell