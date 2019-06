Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Seniorin ausgeraubt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagnachmittag (17. Juni, 14:10 Uhr) eine Seniorin in der Straße "An den Siffen" an der Haustür mit einer Waffe bedroht und sie so gezwungen, Bargeld und Wertgegenstände auszuhändigen. Anschließend fesselte er die 84-Jährige mit Klebeband und flüchtete mit seiner Beute. Nach kurzer Zeit konnte sich die ältere Dame selbst befreien und alarmierte die Polizei. Die Beamten fahndeten mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihund nach dem flüchtigen Mann. Die Kripo hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Der Unbekannte ist schlank und war zur Tatzeit komplett in Schwarz gekleidet. Auffällig war sein schwarzes T-Shirt mit rot-weißer Aufschrift. Sein Gesicht hatte er hinter einer schwarzen Sturmhaube verborgen. Wer hat den Täter, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet und kann Angaben machen? Zeugen melden sich bitte beim KK 13 unter der Rufnummer 0203 280-0. (stb)

