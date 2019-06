Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Nord: Streit endet im Krankenhaus

Duisburg (ots)

Am Montag (17. Juni) rückte die Polizei um 14:45 Uhr zur Danziger Straße aus, weil ein Mann (37) seinen Zimmernachbarn (31) zuvor mit einem Messer attackiert hatte. Da sich der Duisburger bereits entfernt hatte, sprachen die Beamten mit dem Verletzten, der aus einer Wunde am Arm blutete. Er schilderte, dass der 37-Jährige in sein Zimmer gekommen sei und ihn mit einem Messer attackierte, während er auf seinem Bett lag. Als sich der Verletzte zur Wehr setzte, flüchtete der Messerstecher aus der Wohnung. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizisten stellten in der Wohnung ein Messer sicher und schrieben eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 31-Jährige teilte den Ordnungshütern mit, dass er bereits Anfang Juni eine Auseinandersetzung mit dem Moerser hatte. (dab)

