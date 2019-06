Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Auseinandersetzung im Böninger Park - Ein Schwerverletzter

Duisburg (ots)

Weil zwei Spaziergängern (30, 31) am Samstag (15. Juni) gegen 18:10 Uhr im Böninger Park ein Mann (29) begegnete, der aus einer Schnittverletzung an seiner Hand stark blutete, verständigten sie die Polizei. Neben zahlreichen Streifenwagen rückte auch ein Notarzt zur Heerstraße aus. Nach bisherigen Erkenntnissen war es zuvor zu einem Streit zwischen dem 29-jährigen Verletzten und einer Frau (26) gekommen. Die Duisburgerin verständigte daraufhin ihren Partner (41), der mit einem Messer erschien und auf den 29-jährigen Duisburger losging. Dabei verletzte der Tatverdächtige ihn am Bein und an der Hand. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Die verständigten Polizisten nahmen den mutmaßlichen Täter vorläufig fest und brachten ihn zur Vernehmung zur Wache. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft kam der 41-Jährige mangels Haftgründen wieder frei. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. (dab)

