Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Gruppe junger Männer beraubt einen 15-Jährigen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am späten Samstagabend (15. Juni) gegen 23:45 Uhr hat eine Gruppe männlicher Jugendlicher und junger Erwachsener in Röttgersbach auf der Obere-Holtener-Straße einen 15-Jährigen nach Zigaretten gefragt. Als er angab selbst nicht zu rauchen, wurden die Personen aggressiv. Der 15-Jährige lief davon, woraufhin die Gruppe ihn verfolgte, zu Boden warf, schlug und mit den Füßen trat. Im Anschluss haben die Täter ihm eine Kette und eine Umhängetasche entrissen. Aufgrund guter Zeugenaussagen und des Einsatzes mehrerer Streifenwagen trafen die Ordnungshüter im Rahmen der Fahndung drei Tatverdächtige an und nahmen sie vorläufig fest. Mangels vorliegender Haftgründe wurden die Tatverdächtigen nach Vernehmungen wieder auf freien Fuß gesetzt. Teile des Diebesgutes konnten ebenfalls sichergestellt werden. Wer die Tat beobachtet hat oder Angaben zu weiteren Tätern machen kann, meldet sich bitte telefonisch beim KK 13 unter 0203 280-0. (mr)

