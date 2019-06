POL-DU: Wanheimerort: Brand einer Lagerhalle

Polizei Duisburg

Am Samstagnachmittag (15. Juni) kam es gegen 16.00 Uhr zu einem Brand einer Lagerhalle an der Kulturstraße. Die Feuerwehr konnte den Brand nach drei Stunden löschen. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Fahrbahn zwischen Wanheimer- und Eschenstraße gesperrt werden. Die Halle wurde durch einen Autohandel genutzt, fünf Pkw wurden Opfer der Flammen. Der entstandene Schaden ist erheblich und dürfte im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Zur Brandursache kann derzeit noch keine abschließende Aussage getroffen werden, die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

