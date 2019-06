Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Nach Notbremsung Frau in Straßenbahn verletzt

Duisburg (ots)

Am Samstagmittag (15. Juni) gegen 14.20 Uhr stürzte eine Frau in der Straßenbahn der Linie 903, nachdem der Fahrer stark abbremsen musste. Die Bahn war auf der Wanheimer Straße in Richtung Wanheimerort unterwegs, als kurz vor der Bachstraße ein Pkw unvermittelt vom rechten Parkstreifen auf die Fahrbahn fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete der 52-jährige Straßenbahnfahrer eine Notbremsung ein. Hierdurch stürzte eine 55-jährige Frau in der Bahn zu Boden und erlitt Prellungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw, bei dem es sich um einen roten Mercedes A-Klasse (oder ähnliches Fahrzeug) handeln soll, entfernte sich nach dem Vorfall in Richtung Wanheimerort. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat 22 unter 0203-280-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell