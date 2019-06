Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Großbrand in der Niederrhein-Therme - Zeugen gesucht

Nach dem Großfeuer in einer Saunalandschaft im Revierpark Mattlerbusch von Sonntag (16. Juni, 23 Uhr) haben Brandermittler der Polizei und ein Sachverständiger die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen. Derzeit begutachten sie den Brandort, nehmen Proben von Schutt und Asche und befragen Zeugen.

Neben zahlreichen Streifenwagen der Polizei rückte die Feuerwehr mit über 20 Einsatzfahrzeugen aus, um den Brand einer Blocksauna und der angrenzenden Saline zu löschen. Die Ausweitung des Brandes auf weitere Gebäudeteile konnte so verhindert werden. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden.

Zeugenbefragungen brachten den Hinweis, dass sich kurz vor der Brandentstehung gegen 23 Uhr eine größere Gruppe Jugendlicher im Bereich der Saline aufgehalten hat. Teile der Gruppe stiegen in ein Auto unbekannten Fabrikats, das auf einem Parkplatz in Brauhausnähe stand und entfernten sich in unbekannte Richtung. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und bittet um weitere Hinweise. Zeugen, die Angaben zu den Jugendlichen, dem Brandgeschehen oder dem Auto machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203-280-0 beim KK11. (dab)

