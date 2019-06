Polizei Duisburg

POL-DU: Hamborn/Marxloh/Altstadt: Polizei kontrolliert Raser

Duisburg (ots)

Zusammen mit dem Ordnungsamt hat die Duisburger Polizei am Freitagabend (14. Juni) in der Zeit von 20 bis 1 Uhr an sieben verschiedenen Stellen in Hamborn und Marxloh die Geschwindigkeit kontrolliert. Insgesamt fielen den Beamten 50 szenetypische Fahrzeuge auf. 67 Mal mussten sie Verwarngelder wegen überhöhter Geschwindigkeit kassieren. Elf Ordnungswidrigkeitsanzeigen fertigten die Beamten außerdem wegen deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Trauriger Spitzenreiter war dabei ein 30-jähriger Mann, der auf dem Willy-Brandt-Ring mit 95 km/h unterwegs war. Das bedeutet für ihn, dass er vier Wochen auf seinen Führerschein verzichten muss. Außerdem erhält er zwei Punkte in Flensburg und muss ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro bezahlen. Als Grund gab der Temposünder an, dass er sich mit seinem Beifahrer unterhalten und deswegen die Geschwindigkeit gar nicht bemerkt habe.

Auf dem Rückweg zur Dienststelle fiel den Beamten im Bereich Steinsche Gasse/Musfeldstraße ein Rollerfahrer auf, der ohne Kennzeichen und ohne Helm unterwegs war. Auf die deutlichen Hinweise der Polizisten, anzuhalten, reagierte der 21-Jährige nicht. Auf dem Sonnenwall stoppte er plötzlich und rannte davon. Die Beamten holten ihn auf der Beeckstraße ein. Geflüchtet war der junge Mann aus denselben Gründen, warum er den Polizisten aufgefallen war. Er musste zu Fuß weitergehen und bekommt eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen die Versicherungspflicht. (stb)

