POL-DU: Neumühl: Unfall unter Drogeneinfluss

Am Montag (17. Juni) übersah der Fahrer eines schwarzen Opel Meriva (41) um 14 Uhr den Abbiegevorgang der Fahrerin (47) eines grauen 1er BMW und fuhr ihr auf. Beide Fahrzeuge waren auf der Straße Am Inzerfeld unterwegs. Bei der anschließenden Polizeikontrolle verhielt sich der Duisburger nervös und zitterte am ganzen Körper. Weil auch die Pupillen des 41-Jährigen keinerlei Reaktion auf Lichtreize zeigten, verdächtigten die Ordnungshüter ihn unter Drogeneinfluss zu stehen. Ein freiwilliger Drogenvortest bestätigte den Verdacht und belegte, dass der Opel-Fahrer unter dem Einfluss von Marihuana und Amphetamin stand. Der Duisburger musste die Beamten daraufhin zur Wache begleiten, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Auch wenn er danach die Wache wieder verlassen konnte, darf der Crashpilot fortan kein Auto mehr im öffentlichen Straßenverkehr führen: Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher. Den Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Glück im Unglück: Niemand wurde verletzt. (dab)

