Polizei Duisburg

POL-DU: Schlag gegen internationale Drogenkriminalität

Duisburg/Wesel (ots)

Am Dienstag (18. Juni) zerschlug die Duisburger Polizei in Zusammenarbeit mit der schweizerischen Kantonspolizei St. Gallen von 6 Uhr bis 10 Uhr einen nigerianisch-schweizerischen Drogenring. Die Täter stehen im dringenden Verdacht, den grenzüberschreitenden Handel mit Kokain und weiteren Drogen aus den Niederlanden über Deutschland mittels sogenannter Kofferkuriere organisiert und koordiniert zu haben.

Unter Beteiligung eines Spezialeinsatzkommandos konnten Ermittler des Kriminalkommissariates 21 in Duisburg und Wesel mehrere Haftbefehle vollstrecken. Den mutmaßlichen schweizerischen Initiator (30) konnten Polizisten in einer Wohnung auf der Sommerstraße in Duisburg-Mittelmeiderich widerstandslos festnehmen. Gegen ihn liegt sowohl ein Haftbefehl als auch ein Auslieferungsersuchen der Schweiz vor. In seiner Wohnung nahmen die Beamten einen weiteren Tatverdächtigen (33) fest und stellten eine größere Menge an Drogen (Amphetamine, Marihuana, Heroin) sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurden beide Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt.

Auch in Wesel schlugen die Einsatzkräfte zu: Auf der Pastor-Bölitz-Straße nahmen die Ermittler einen Tatverdächtigen (31) ohne Gegenwehr fest. Hierbei handelt es sich um den mutmaßlichen Koordinator der Drogenlieferungen aus den Niederlanden, ein nigerianischer Staatsangehöriger. Auch er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg bereits dem Haftrichter vorgeführt.

Der Einsatz der Polizei am Dienstag war mit den schweizerischen Behörden abgestimmt: Auch dort konnte die Kriminalpolizei zeitgleich zwei Tatverdächtige festnehmen.

Initiiert wurde die Zusammenarbeit durch ein Rechtshifeersuchen der Schweiz, gerichtet an die Staatsanwaltschaft Duisburg. Im Rahmen der gemeinsamen Ermittlungen konnten insgesamt rund 5 kg Kokain sichergestellt werden. Weitere überführte tatverdächtige Drogenkuriere und Drogenhändler befinden sich bereits in der Schweiz und in Kleve in Haft. (dab)

