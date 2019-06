Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Straße mit Rennstrecke verwechselt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Duisburg (ots)

Glück im Unglück hatte der Fahrer (26) eines schwarzen 3er BMW, der am Donnerstag (20. Juni) um 15:30 Uhr auf der Alsumer Straße die Kontrolle über sein Auto verlor und gegen eine Laterne prallte. Als die verständigten Polizisten an der Einmündung zum Willy-Brandt-Ring eintrafen, sahen sie ein vollständig zerstörtes Auto, in dessen Front noch die Straßenlaterne steckte. Der 26-jährige Crashpilot verletzte sich nur leicht, sein Beifahrer (19) kam mit dem Schrecken davon. Weitere Unfallbeteiligte sind der Polizei auch nach der Befragung von Augenzeugen nicht bekannt. Weil die Beamten davon ausgehen, dass überhöhte Geschwindigkeit die Ursache des Unfalls war, stellten sie den Führerschein und das Auto des 26-Jährigen sicher. Ein Alkohol- und ein Drogenvortest fielen negativ aus. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (dab)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell