Polizei Duisburg

POL-DU: Schiedsrichter bei Hobbyfußballspiel wegen roter Karte verprügelt

Duisburg-Beeckerwerth (ots)

Am Samstag, 22.06.2019, gegen 18:00 Uhr, zeigte ein 36-jähriger Schiedsrichter einem Spieler, gegen Ende eines Fußball-Pokalspiels zweier Hobbymanschaften, eine rote Karte.

Ein anderer Spieler, 26 Jahre alt, schlug dem Schiedsrichter daraufhin völlig unerwartet von hinten zweimal mit der Faust gegen den Kopf. Als der Schiedsrichter zu Boden stürzte trat derselbe Spieler ihm in den Bauch. Während der Schiedsrichter mit einem Rettungswagen in das nächstgelegene Krankenhaus transportiert wurde, wurde vom 26-jährigen die Identität festgestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell