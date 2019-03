Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Waldmohr (ots)

Am Donnerstag, den 21.03.2019 kam es in der Zeit zwischen 10:50 Uhr und 11:50 Uhr auf einem Parkplatz in der Bruchstraße in Waldmohr, hinter der dortigen Post, zu einer Verkehrsunfallflucht. Das unfallbeteiligte Fahrzeug, ein schwarzer VW Passat Kombi, wurde hierbei am rechten Kotflügel beschädigt.

Die Polizei in Schönenberg-Kübelberg bittet um sachdienliche Hinweise über die Tel.-Nr.: 06373-8220!

