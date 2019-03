Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Keine Angst machen lassen! - Anrufe besonnen bewerten!!

Lauterecken (ots)

Sie habe an einem kostenpflichtigen Gewinnspiel teilgenommen und müsse nun bezahlen. Ansonsten kommen Leute vorbei und treiben das Geld ein... Das hatte eine Frau am Mittwochnachmittag am Telefon vorgehalten bekommen. Die 30 Jährige aus einer Glantalgemeinde ließ sich jedoch nicht erschrecken und behielt den Überblick. Sie begann die Sache zu hinterfragen und ließ erkennen, dass man sie nicht so einfach "über den Tisch ziehen kann". Die unbekannte Anruferin beendete schließlich selbst das Gespräch.

"Geldforderungen sollten im Zweifelsfall immer schriftlich verlangt werden", so der Ratschlag der Polizei. Bevor Geld bezahlt wird, muss man sich in aller Ruhe mit den Umständen beschäftigen und auch mit anderen Personen besprechen können.

Am Montag hatte eine andere Frau bereits eine Versandbestätigung für zwei Videofilme erhalten. In einer Zahlungsaufforderung sollte sie hierfür über 300 Euro bei der Lieferung bezahlen. Da die 40-Jährige keinen Film bestellt hatte, vermutete sie den Versuch einer Straftat und erstattete deshalb eine Anzeige bei der Polizei.

