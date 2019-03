Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Doppelflinte entsorgt

Meisenheim (ots)

Die Doppelflinte ihres verstorbenen Ehemannes hat eine Frau der Polizei zur Vernichtung übergeben. Ihr Mann hatte eine Waffenbesitzkarte für die Langwaffe gehabt. Der Bezirksbeamte der Polizei holte das Gewehr im Haus der Finderin ab. So brauchte sich die Dame nicht für den Transport mit der Handhabung der Waffe vertraut zu machen beziehungsweise selbst um die Vernichtung zu kümmern.

"Da für den Transport einer solchen Waffe besondere Regeln zu beachten sind", bietet die Polizeiinspektion in Lauterecken seit Jahren diesen Service an", so Arno Heeling, der Leiter der Inspektion. Häufig haben die Erben keinen Bezug zu den Schusswaffen. "Wir beugen so Gefahren im Umgang mit den Waffen vor. Diese sollten ruhig im Schrank oder an einem anderen Fundort liegen bleiben. Dies gilt übrigens auch für andere "gefährliche Funde", wie Granaten oder ähnliches - was hin und wieder noch in alten Häusern zu Tage gebracht wird."

