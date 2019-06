Bundespolizeiinspektion Bexbach

BPOL-BXB: "Da müsste noch was offen sein" Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Neunkirchen/ Saarbrücken (ots)

Am Donnerstag, den 20. Juni 2019 kontrollierten Beamte der Bundespolizei im Saarland einen 32- jährigen Deutschen in Neunkirchen. Zunächst verlief die Überprüfung negativ, worüber sich der Mann verwundert zeiget. Mit den Worten: "da müsste noch was offen sein" weckte er das Interesse der Beamten. Diese forschten genauer nach und stellten fest, dass der 32- jährige mit Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen Betäubungsmitteldelikten gesucht wurde. Da er den haftbefreienden Betrag von 1000EUR nicht bezahlen konnte, muss er nun die nächsten 90 Tage in der Justizvollzugsanstalt Ottweiler verbringen.

