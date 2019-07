Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand der Außenverkleidung des Dachgebälks eines Einfamilienhauses

Bengel-Springiersbach (ots)

Am Nachmittag des Dienstag, 02.07.2019, gegen 14:30 Uhr, kam es in Springiersbach zu einem Brand der Außenverkleidung des Dachgebälkes an einem Einfamilienhauses.

Es entstand verhältnismäßig geringfügiger Schaden, da die Feuerwehren aus Bengel, Kröv, Kinderbeuern und Traben den Brandherd recht zügig bekämpft hatte.

Die Entstehung des Brandes ist zum jetzigen Zeitpunkt noch ungeklärt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-9260 www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell