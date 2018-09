POL-PPRP: Brand einer Wohnung in der Kußmaulstraße

Ludwigshafen (ots) - Gegen 12:24 Uhr wurde am 12.09.2018 ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Kußmaulstraße gemeldet. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht. Das Mehrfamilienhaus wurde zeitnah geräumt, sodass keiner der Anwohner verletzt wurde. Die Ursache des Brandes im zweiten Obergeschoss wird derzeit ermittelt. Eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

