POL-PPRP: Handtasche aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots) - In der Thüringer Straße wurde am 11.09.2018, gegen 14:45 Uhr, in das Auto einer 30-Jährigen eingebrochen. Dem Täter war es gelungen, die vordere rechte Seitenscheibe einzuschlagen und eine Handtasche aus dem Fußraum zu entwenden. Anschließend floh er auf einem Fahrrad.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

