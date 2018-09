POL-PPRP: Einbruch in Gaststätte

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht des 11.09.2018, zwischen 02:00 Uhr und 05:40 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Gaststätte in der Carl-Bosch-Straße. Die Täter konnten Bargeld im Wert von über 300 Euro aus einer Geldkassette entwenden. Außerdem hebelten sie drei Spielautomaten auf und entwendeten auch hier Geld in bislang unbekannter Höhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

