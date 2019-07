Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

Die 51-jährige Fahrerin eines schwarzen Mercedes - Benz C 200 meldete am Sonntag, 30.06.2019, 11.20 Uhr, eine Beschädigung an der rechten Seite der vorderen Stoßstange ihres Fahrzeuges. Sie hatte ihren Pkw gegen 11.00 Uhr auf dem Parkplatz des Cascade Schwimmbades im Talweg in Bitburg geparkt. Als sie gegen 11.20 Uhr zurück zu ihrem Fahrzeug kam fand sie eine starke Eindellung an der Stoßstange vor, die sehr wahrscheinlich von einem anderen Fahrzeug stammt.

Der oder die Unfallverursacher(-in) entfernten sich von der Unfallstelle ohne sich um ihre Pflichten als Fahrzeugführer(-in) zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Tel.: 06561-96850.

