Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Graffiti im Innenstadtbereich

Zeugen gesucht

Wittlich (ots)

Am Wochenende kam es im Innenstadtbereich in Wittlich zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Dabei wurde der Schriftzug "FCKW" mit grüner Farbe an mehrere Hauswände sowie einen Treppenaufgang gemalt. Sollte es Zeugen für den Vorfall geben, werden diese gebeten, sich bei der Polizei Wittlich unter 06571/926-0 zu melden.

Polizeiinspektion Wittlich

Ansprechpartner: Birgit Dreiling, PHK'in

Schloßstraße 28

54516 Wittlich



Telefon: 06571-926-130

Mail: piwittlich.dgl@polizei.rlp.de

