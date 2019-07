Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verdacht einer Bedrohungslage - Anfangsverdacht bestätigte sich nicht

Wittlich/Bengel (ots)

Am Montag, den 01.07.2019, ca. 13.00 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizeiinspektion Wittlich eine mögliche Bedrohungslage im Stadtgebiet Wittlich. In einem vorbeifahrenden dunklen Kleinwagen habe demnach der Beifahrer den Fahrer mit einem pistolenartigen Gegenstand bedroht. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers, wurde der Pkw im Bereich des Stadtteils Wittlich-Neuerburg gesichtet und weiter beobachtet. Gegen 14.45 Uhr konnten Fahrzeug und Insassen in der Ortslage Bengel durch die Polizei Wittlich einer Kontrolle unterzogen werden. Im Ergebnis wurde das von dem Zeugen beobachtete Geschehen nicht bestätigt und eine Bedrohung durch die beiden Personen glaubhaft widerlegt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Ansprechpartner: Birgit Dreiling, PHK'in

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571-926-130

Mail: piwittlich.dgl@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell