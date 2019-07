Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 01.07.2019

Wittlich (ots)

Ereignis: Autofahrerin schwer verletzt

Ort: Hillesheim, L 26

Zeit: 30.06.2019, 13.55 Uhr

Eine 54 Jahre alte Autofahrerin aus der VG Gerolstein befuhr die L 26 von Wiesbaum in Richtung Hillesheim. Aus noch ungeklärter Ursache kam die Frau in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte fahrerseitig zunächst mit einem Baum. Der Pkw prallte von dort ab und stieß sodann frontal gegen zwei weitere Bäume. Hierbei wurde der Motor aus dem Auto gerissen. Nachdem es sich noch um 180 Grad gedreht hatte, kam das Fahrzeug letztlich unmittelbar neben der Fahrbahn zum Stillstand. Die allein beteiligte Autofahrerin wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Sie erlitt schwere Verletzungen. Am PKW entstand Totalschaden.

