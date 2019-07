Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zählleitpfosten der Straßenmeisterei beschädigt

Prüm (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION PRÜM ------------------------------------------------------------ Prüm, 01. Juli 2019 ------------------------------------------------------------

Am 25.06.2019 gegen 11:00 Uhr wurde durch die Straßenmeisterei Prüm mitgeteilt, dass durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer in der Zeit zwischen 01:00 Uhr - 11:00 Uhr auf der K 119 zwischen Pronsfeld und Schlossheck ein Zählleitpfosten beschädigt wurde. Vermutlich handelt es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein landwirtschaftliches Fahrzeug mit anhängend einem Schwader. In dem Leitpfosten konnte die Sprosse eines Schwaders steckend aufgefunden werden. Von hiesiger Seite wird davon ausgegangen, dass der Fahrzeugführer der landwirtschaftlichen Zugmaschine die Beschädigung nicht bemerkt hat.

Zeugen, die den Vorfall gesehen haben, insbesondere der Fahrer der landwirtschaftlichen Zugmaschine, werden gebeten sich unter der Tel. 06551-9420 mit der Polizei Prüm in Verbindung zu setzen.

Mit freundlichen Grüßen



------------------------------------------------------------

POLIZEIINSPEKTION Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner

POK Illies



Telefon 06551 942-0

Telefax 06551 942-50

pipruem.dgl@polizei.rlp.de

pipruem@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell