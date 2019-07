Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Jünkerath (ots)

Am Sonntag, den 30.06.2019, wurde zwischen 13:30 und 19:00 Uhr ein PKW Audi A4 Avant rundherum zerkratzt. Zunächst war der PKW am Sportplatz in Jünkerath, ab 14:30 Uhr dann in der Bahnhofstraße in Jünkerath in Höhe des Bahnsteigs am Fahrbahnrand geparkt. Zeugen die beobachtet haben, wer den PKW zerkratzt hat, werden gebeten sich mit der Polizei Prüm in Verbindung zu setzen (06551/9420; pipruem.dgl@polizei.rlp.de).

