Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Klausen (ots)

Am 29.06.2019 wollte gegen 15.12 h der 88-jährige Fahrer eines Peugeot 2008 von der Autobahn A48, aus Richtung Trier kommend, an der Anschlussstelle Salmtal, nach links auf die L47 in Richtung Klausen abbiegen. Hierbei übersah er den von links aus Richtung Klausen kommenden vorfahrtsberechtigten Mercedes CDI eines 77-jährigen Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Beide Fahrer, als auch die 79-jährige Beifahrerin in dem Peugeot wurden hierbei verletzt und in das Krankenhaus Wittlich eingeliefert. An den Pkws entstand ein Gesamtschaden von ca. 29.000 EUR.

