Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190610 - 630 Frankfurt-Eschersheim: Fahrzeugbrand

Frankfurt (ots)

(fue) Zeugen bemerkten am Montag, den 10. Juni 2019, gegen 02.20 Uhr, einen lauten Knall in der Anne-Frank-Straße. Bei einem Blick aus dem Fenster konnte der Brand eines Kastenwagens, eines Mercedes-Sprinter, festgestellt werden. Durch die Zeugen wurden umgehend die Rettungskräfte verständigt. Der Feuerwehr gelang es schnell, den Brand zu löschen und ein Übergreifen auf andere Pkw bzw. nahegelegene Wohnhäuser zu verhindern. Personen wurden nicht verletzt. Offensichtlich entstand der Brand im vorderen Bereich des Fahrzeuges. Brandstiftung ist nicht auszuschließen, die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Schadenshöhe beziffert sich auf insgesamt etwa 45.000 EUR.

