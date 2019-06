Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190607 - 627 Frankfurt-Rödelheim: Kind nach Unfall mit U-Bahn schwer verletzt

Frankfurt (ots)

(em) Heute Morgen (07.06.2019) kam es an der U-Bahn-Haltestelle "Hausener Weg" zu einem Unfall. Dabei wurde ein 10 Jahre altes Kind schwer verletzt.

Die U-Bahn fuhr gegen 08.30 Uhr an der Haltestelle ein. Plötzlich kollidierten die Bahn und der 10-jährige Junge. Sofort eilten an der Haltestelle wartende Personen zur Hilfe und alarmierten sofort die Rettungskräfte.

Der 10-Jährige wurde umgehend in ein Krankenhaus verbracht. Nach bisherigen Erkenntnissen hat er sich schwere Verletzungen zugezogen.

Die Ermittlungen im Hinblick auf den konkreten Unfallhergang dauern an. Zeugen werden darum gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 069/755-11100 an das 11. Polizeirevier zu wenden.

