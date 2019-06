Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190606 - 625 Frankfurt-Eschersheim: Radfahrer nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht!

Frankfurt (ots)

(ka) Ein unbekannter Fahrradfahrer flüchtete gestern, nachdem er mit einem Rad fahrenden Mädchen auf der Straße Am Lindenbaum zusammengestoßen war.

Die 12-Jährige fuhr gegen 18.00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 69 mit ihrem Fahrrad über einen Zebrastreifen, als es zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer kam, der auf der Straße Am Lindenbaum in Richtung Eschersheimer Landstraße unterwegs war. Beide stürzten von ihren Fahrrädern. Das Mädchen trug dadurch leichte Verletzungen und beide Räder Beschädigungen davon. Der Mann stieg anschließend auf und schob sein Rad in Richtung Eschersheimer Landstraße. Möglicherweise ist er dort an der Haltestelle "Am Lindenbaum" in die U-Bahn gestiegen.

Der Radfahrer kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, 25 bis 30 Jahre alt, 160 cm bis 165 cm groß, gebräunter Teint, "Hasenzähne", spitzes Kinn, Drei-Tage-Bart und dunkle Haare. Bekleidet mit einem Fahrradtrikot, einer kurzen Fahrradhose, einem teilweise schwarzen Helm und einer durchsichtigen Fahrradbrille. Das Fahrrad soll rot bzw. schwarz gewesen sein und schmale Reifen gehabt haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069/755-11200 entgegen.

