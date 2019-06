Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190606 - 622 Frankfurt-Sachsenhausen: Autoknacker erbeutet Notebook

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Morgen erbeutete ein Autoknacker im Theodor-Stern-Kai ein Notebook aus einem geparkten Auto.

Gegen 06:30 Uhr schlug ein Unbekannter die Scheibe eines am Theodor-Stern-Kai geparkten Autos ein. Er griff sich ein Notebook aus dem Innenraum und flüchtete auf einem Fahrrad über den Tiefkai.

Täterbeschreibung: Männlich, schlanke Statur und älter als 50. Insgesamt ungepflegte Erscheinung und graue Haare. Bekleidet mit einem grauen Pullover und auf einem schrottreifen Fahrrad unterwegs.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-52199 entgegen.

