Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190605 - 620 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Dreister Diebstahl einer Tasche aus Auto

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend erbeutete ein besonders dreister Dieb in der Karlsruher Straße eine Tasche aus einem Auto. Das Besondere: Fahrerin und Beifahrer saßen währenddessen im Auto.

Gestern Abend gegen 19:30 Uhr riss ein Unbekannter plötzlich die hintere Tür eines am Straßenrand in der Karlsruher Straße stehenden Autos auf. Er ließ sich auch nicht davon abschrecken, dass die Fahrerin und ein Begleiter noch vorne im Auto saßen. Der Täter nahm eine im Fond liegende Tasche an sich und flüchtete sofort in die Bahnhofshalle des Hauptbahnhofs. Der Beifahrer verfolgte den Dieb noch kurz, verlor ihn dann aber aus den Augen. Eine Polizeistreife fand die Tasche kurz darauf in einem Mülleimer. Das darin enthaltene Handy und 120 EUR Bargeld fehlten jedoch.

Täterbeschreibung:

Männlich, südosteuropäische Erscheinung, 180 cm groß und schlank, dunkler Teint, trug einen schwarzen Vollbart. Bekleidet mit dunkelblauer Mütze, blauer Trainingsjacke, blauen Sportschuhen, schwarzer Hose und Rucksack.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 069 / 755-52199 entgegen.

