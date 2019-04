Polizei Düren

POL-DN: Zwei Fahrzeuge gestohlen

Jülich (ots)

Am zurückliegenden Wochenende wurde in Jülich zwei Fahrzeuge entwendet. Die Tatorte liegen nah beieinander, ob aber ein Zusammenhang besteht ist nicht klar. Bemerkt und zur Anzeige gebracht wurden die Diebstähle jeweils am Montagmorgen.

In der Zeit nach Samstag, 17:00 Uhr, hatten sich der oder die Täter an einem in der Barbarastraße abgestellten Autotransporter vergriffen. An dem schwarzen Lkw mit der speziellen Ladefläche waren die Kennzeichen JÜL-MD500 angebracht.

Nur wenige hundert Meter entfernt in der Elisabethstraße verschwand ein weißer Sprinter der Marke Daimler Benz mit den Kennzeichen JÜL-AS102. Zuletzt war das Mietfahrzeug am Sonntagmittag um 12:00 Uhr an seinem Abstellort auf dem Parkstreifen entlang der Straße gesehen worden.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen, die im Zusammenhang mit den Taten stehen könnten, werden an die Telefonnummer 02421 949-6425 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell