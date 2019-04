Polizei Düren

POL-DN: Keller in Brand gesetzt

Aldenhoven (ots)

In der Nacht zu Montag brach in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses ein Brand aus. Personen kamen nicht zu Schaden.

Gegen 02:45 Uhr bemerkte eine Bewohnerin des Hauses in der Schwanenstraße den Brand. Geweckt durch einen Rauchmelder, sorgte die Frau dafür, dass alle Bewohner das Haus verließen. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr drang dichter Rauch aus der Haustür sowie einem Kellerfenster. Im Keller war auch der eigentliche Brandherd. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindern, der Kellerraum brannte jedoch vollständig aus. Bereits am Samstag hatte ein Unbekannter Altöl in dem nun ausgebrannten Kellerraum verschüttet. Zu einem Brand kam es dabei jedoch nicht. Die Feuerwehr streute das Öl ab und sorgte für Belüftung. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Es entstand ein Sachschaden von circa 15000 Euro.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

