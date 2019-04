Polizei Düren

POL-DN: Fahrraddieb 2

Jülich (ots)

Auf eine Diskussion, wem das Rad denn nun tatsächlich gehöre, wollte sich am Samstagmittag ein Fahrraddieb nicht einlassen. Stattdessen flüchtete er.

Der Besitzer eines Fahrrads traute vermutlich seinen Augen - und später auch seinen Ohren- nicht, als er einen Fremden sah, der sich an seinem Rad zu schaffen machte. Gegen 13:40 Uhr entdeckte er den Unbekannten, der das unverschlossene Zweirad vor einem Wohnhaus an der Bauhofstraße an sich nehmen wollte. Darauf angesprochen erklärte der Mann, er sei der Eigentümer des Rades. Der rechtmäßige Besitzer kündigte an, die Polizei zu informieren und hielt den ertappten Dieb fest. Doch dieser riss sich los und lief in Richtung Innenstadt davon.

Es handelte sich um einen Mann mit schwarzen Haaren und südländischem Erscheinungsbild, der akzentfreies deutsch sprach. Er war bekleidet mit einer grauen Jogginghose, eine grauen Sweatshirt mit Reißverschluss sowie einer schwarzen Weste.

Die Polizei fahndete nach dem Flüchtigen, konnte ihn jedoch nicht mehr auffinden. Hinweise auf seine Person werden an die Telefonnummer 2421 949-6425 erbeten.

