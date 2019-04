Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Imbiss

Düren (ots)

In einen Imbiss am Ahrweilerplatz wurde in der Nacht zu Freitag eingebrochen.

Zwischen 02:20 Uhr und 07:30 Uhr drangen bislang Unbekannte in die Räumlichkeiten ein. Dazu wurde von außen ein Stuhl angestellt, um an ein Fenster im Hochparterre zu gelangen. Dieses wurde aufgehebelt und die Gaststätte auf diesem Wege betreten. Nach ersten Feststellungen wurde ein Spielautomat aufgebrochen und das Bargeld daraus entwendet. Auf gleichem Weg verließen der oder die Täter das Objekt.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

