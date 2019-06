Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190604 - 617 Frankfurt: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Identität geklärt (Nachtrag zur Meldung Nr. 616: Hinweise auf Identität unbekannter Frau gesucht - Fotos beachten!)

Frankfurt (ots)

(ka) Wie den Medien bereits bekannt, bat die Polizei heute Nachmittag die Bevölkerung um Hinweise zu der Identität einer Frau.

In kurzer Zeit gingen bei der Kriminalpolizei so viele Hinweise ein, dass die Identität der zunächst Unbekannten nun zweifelsfrei geklärt werden konnte. Es handelt sich um eine 42-Jährige aus Heilbronn. Wie die Dame in die hilflose Lage geraten konnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Anhaltspunkte für eventuelle strafbare Handlungen in diesem Zusammenhang haben sich bisher nicht ergeben.

Es wird darum gebeten, keine weiteren telefonischen Hinweise zu der Identität der Frau zu geben.

