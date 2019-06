Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190604 - 616 Frankfurt-Innenstadt: Hinweise auf Identität unbekannter Frau gesucht - Fotos beachten!

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Frankfurt (ots)

(ka) Am 21.05.2019 suchte eine orientierungslose Frau beim 1. Polizeirevier Hilfe, da sie jede Erinnerung verloren hatte und nicht mehr wusste wer sie ist.

Da bis heute keine Hinweise zu der Identität der Frau ermittelt werden konnten, bittet die Frankfurter Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Sie ist 35 bis 40 Jahre alt, 170 cm bis 175 cm groß, hat dunkle, kurze, krause Haare und eine schlanke Figur. Sie hat diverse Tätowierungen, u.a. "Noa Elisa" auf dem linken Unterarm sowie vermutlich die Initialen "P.B." und spricht deutsch und englisch.

Wer kennt diese Frau und/oder kann Hinweise zu ihr geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-53111 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell