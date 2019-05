Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall in Hasselbach

Hasselbach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag, den 12.05.2018, gegen 05:35 Uhr in Hasselbach. Ein 44 Jahre alter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Pkw die B 8 aus Richtung Weyerbusch kommend in Fahrtrichtung Altenkirchen. Ausgangs einer, in einem Steilstück befindlichen Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem Grünstreifen nach ca. zehn Metern zum Stillstand. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000, -- EUR am Fahrzeug des Verursachers. Ursächlich für den Verkehrsunfall dürften die Alkoholisierung in Verbindung mit Übermüdung des Fahrers und unangepasster Geschwindigkeit sein. Dem Unfallbeteiligten wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

