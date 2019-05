Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung vom Wochenende vom 10.05.2019 bis zum 12.05.2019 Verkehrsunfall Sachschaden in Ockenfels

Linz am Rhein (ots)

Verkehrsunfall Sachschaden

Am Samstag Abend wollte der 59 jährige Mann in der Burgstraße in Ockenfels sein Fahrzeug rückwärts in eine Parklücke am Hang einparken. Hierbei versagte aus bisher ungeklärten Gründen die Bremse des Fahrzeuges, sodass das Fahrzeug im Gefälle beschleunigte, sich über den rechten Bordstein katapultierte und ca. 40 Meter den Abhang hinunter stürzte. Das Fahrzeug kam auf dem Spielplatz an der Rutsche zum Stillstand. Der Fahrer verletzte sich hierbei nicht. Der zuständige Ortsbürgermeister wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

