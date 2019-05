Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht in Straßenhaus

Straßenhaus (ots)

Am Donnerstag, dem 09.05.2019 befuhr die Geschädigte mit ihrem Pkw, die B256 aus Richtung Rengsdorf kommend in Richtung Autobahn. In Straßenhaus kam plötzlich ein wartepflichtiger Pkw aus dem Reiweg und nahm ihr die Vorfahrt, so dass es zum Zusammenstoß kam. Hierbei wurde der rechte Außenspiegel der Geschädigten abgerissen. Der Unfallverursacher setzte jedoch, ohne anzuhalten, seine Fahrt fort. Sein dürfte ebenfalls einen Schaden im vorderen linken Bereich haben. Es handelte sich um einen weißen Pkw (eventuell VW Golf). Der Pkw wurde alleine von einem Mann mit Brille geführt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

