POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Altenkirchen -Nachtrag- Mitteilung vom 10.05.2019 Erneut versuchter Einbruch in Neitersen

Erneut wird ein versuchter Einbruch, diesmal in ein Firmengebäude in Neitersen in der Rheinstraße gemeldet. Als Tatzeitraum wird 09.05.2019 ab 14:30 bis zum 10.05.2019 gegen 08:00 Uhr angegeben. Auch hier versuchten unbekannte Täter durch Gewalteinwirkung in die Räume zu gelangen. Auch hier ist der Versuch misslungen. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Es wird um Zeugenhinweise gebeten.

