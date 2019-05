Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Altenkirchen Meldung vom 10.05.2019 Vandalismus

Sachbeschädigung in Oberirsen

Altenkirchen (ots)

Vermutlich in der Nacht auf den 07.05.2019 kam es in der Ortschaft Oberirsen an zwei Örtlichkeiten zu Vandalismus. Am Bürgerhaus wurden Farbschmierereien an der Fassade aufgebracht und an dem der Örtlichkeit gegenüberliegenden Buswartehäuschen wurde zudem eine Tür eingetreten und ein Fenster durch Unbekannte beschädigt. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht abschließend fest. Es wird um Zeugenhinweise gebeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen



Telefon: 02681-946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell