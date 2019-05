Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 11.05.2019

Betzdorf (ots)

Kirchen Sachbeschädigung von Wahlplakaten

In der Nacht zum 10.05.2019 wurden an der B 62 zwischen dem Nord- und Südknoten in Kirchen 10 Wahlplakate der AfD abgerissen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100.-EUR.

Zeugen der Tat melden sich bitte bei der PI Betzdorf unter 02741/926-0.

