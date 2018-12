POL-HI: E-Bike aus Gartenschuppen gestohlen

Hildesheim (ots) - (jpm)Im Zeitraum vom 07.12.2018, 11:00 Uhr bis zum 08.12.2018, 23:00 Uhr wurde aus einem Gartenschuppen in der Insterburger Straße in Hildesheim ein E-Bike gestohlen.

Den Ermittlungen zufolge ist zu vermuten, dass sich die bisher unbekannten Täter durch kräftiges Ziehen an der verschlossenen Flügeltür des betroffenen Gartenschuppens Zutritt ins Innere verschafften. Von dort wurde ein schwarzes Damen-E-Bike der Marke Hercules gestohlen. Der Wert des Rades liegt in einem unteren vierstelligen Betrag. Am Lenker befand sich ein Korb. Das Fahrrad verfügt über eine 7-Gang-Schaltung. Die Reifengröße beträgt 28 Zoll.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell