Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (226/2019) Unbefugtes Entsorgen von 14-16 Tonnen Asbestplatten - Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Hattorf (Landkreis Göttingen), Zufahrt Kreismülldeponie, Röder Berg, Dönze in der Zeit zwischen Mittwoch, 27. März 2019, gegen 17.00 Uhr und Donnerstag, 28. März 2019, gegen 08.00 Uhr

HATTORF (mei/mb) - Vermutlich in der Nacht zu Donnerstag (28.03.19) luden bislang unbekannte Personen ca. 14-16 Tonnen Asbestplatten auf einem Feldweg in der Nähe der Kreismülldeponie unbefugt ab.

Aufgrund der Menge und des Gewichts der Platten ist davon auszugehen, dass die Platten auf einem Lkw zum Ablageort befördert und dort abgeladen wurden.

Die Osteroder Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der fraglichen Nacht auffällige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Kreismülldeponie bemerkt haben bzw. andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05522/508-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell