Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: In Schlangenlinien durch Puderbach gefahren

Puderbach (ots)

Am Donnerstag, dem 09.05.2019, wurde um 17:30 Uhr ein Pkw gemeldet, der durchgehend in Schlangenlinien durch Puderbach fahren würde. Der 27-jährige Fahrzeugführer konnte kurz später, schlafend in seinem Fahrzeug, von der Polizei angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,86 Promille. Eine Blutprobe musste deshalb entnommen und der Führerschein sichergestellt werden.

